В Ивано-Франковске командир роты охраны ТЦК и СП устроил "служить" футболистов в военкомат.

| Автор: Мальцева Ольга

Командиру роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий. Установлено, что мужчина зачислил на военную службу в подразделения охраны ТЦК и СП футболистов местного футбольного клуба. После принятия "присяги" семь футболистов несли службу исключительно на бумаге, продолжая жить обычной жизнью. Об этом сообщают в Национальной полиции Украины.

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""Военнослужащие" прогуляли всего 1 100 дней службы, однако регулярно получали финансовое обеспечение согласно штатному расписанию центра. В результате таких действий бюджету нанесен ущерб на сумму почти 1,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранители провели 34 санкционированных обыска в помещениях ТЦК, воинской части, футбольного клуба, а также по местам жительства фигурантов.

Служащему военкомата грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12-ти лет. Сейчас готовится ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Кроме того, в рамках уголовного производства будет дана правовая оценка действиям футболистов.

В Ивано-Франковске футболистов фиктивно устроили "служить" в военкомат / www.npu.gov.ua В Ивано-Франковске футболистов фиктивно устроили "служить" в военкомат / www.npu.gov.ua В Ивано-Франковске футболистов фиктивно устроили "служить" в военкомат / www.npu.gov.ua В Ивано-Франковске футболистов фиктивно устроили "служить" в военкомат / www.npu.gov.ua

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Напомним, партизаны сообщали, что россияне активно готовятся к боям на Херсонщине. На крымском полуострове фиксируют интенсификацию переброски военной техники и боеприпасов оккупантов на материковую часть Украины.



