На подконтрольные территории Украины к родителям вернули 5 детей с Херсонщины.

| Автор: Мальцева Ольга

На подконтрольную территорию Украины вернули 5 детей. Родители детей обращались за помощью к Украинской сети за права ребенка и Минреинтеграции. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Известно, что мать детей обратилась в Министерство за помощью.

"Когда россияне зашли в Херсон, родители 10-летнего Александра, 8-летней Дарьи и 6-летнего Якова решили отправить детей в село к бабушке, надеясь на большую безопасность. Вскоре областной центр освободили, а бабушка с внуками остались на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Так, отступая из Херсона, оккупанты взорвали Антоновский мост и забрать детей стало невозможно. В возвращении детей помогала Украинская сеть за права ребенка и Минреинтеграции.

С оккупированных территорий Херсонщины родителям вернули 5 детей / minre.gov.ua

В Министерстве также сообщили, что на прошлой неделе воссоединилась еще одна семья.

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"После 19 месяцев разлуки с ВОТ Херсонской области к родителям вернулись 9-летняя Надежда и ее 14-летний брат Михаил. Накануне полномасштабного вторжения дети поехали в гости к бабушке и дедушке. После оккупации села путь на подконтрольную правительству Украины территорию был отрезан", - рассказали в Министерстве.

С оккупированных территорий Херсонщины родителям вернули 5 детей / minre.gov.ua

Родители обратились в Минреинтеграции, а министерство, в свою очередь, привлекло к процессу Украинскую сеть за права ребенка и таким образом удалось вернуть детей.

Напомним, в британской разведке сообщили, что РФ хочет окружить Авдеевку несколькими бронетанковыми батальонами. Россия сейчас хочет окружить город Авдеевка несколькими бронетанковыми батальонами.