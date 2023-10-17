ВСУ за сутки уничтожили 800 оккупантов и много техники: Генштаб
В целом армия России в полномасштабной войне против Украины потеряла 289 430 человек.
Россия продолжает нести потери в войне против Украины. Так, за минувшие сутки, 16 октября враг потерял 800 человек, в целом РФ в полномасштабной войне против Украины потеряла 289 430 человек. Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.
Также за минувшие сутки Россия потеряла много техники, а именно:
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- 14 танков (всего 4 979 единиц);
- 20 боевых бронированных машин (всего 9 405 единиц);
- 26 артиллерийских систем (всего 6 936 единиц);
- 11 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 5 291 единица);
- 2 крылатые ракеты (всего 1 533 единицы);
- 22 единицы автомобильной техники и автоцистерн (всего 9 293 единиц);
- 1 единица специальной техники (всего 982 единицы).
Среди общих потерь противника в войне также:
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- 814 РСЗО;
- 547 средств ПВО;
- 318 самолетов;
- 317 вертолетов;
- 20 кораблей/катеров;
- 1 подводная лодка.
Напомним, ВСУ ударили по аэродромам Луганска и Бердянска: поражены 2 вертолета. Украинские военные поразили два российских вертолета и оборудование на аэродромах возле Бердянска и Луганска.
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