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ВСУ за сутки уничтожили 800 оккупантов и много техники: Генштаб

В целом армия России в полномасштабной войне против Украины потеряла 289 430 человек.
 |  Автор: Мальцева Ольга
ВСУ за сутки уничтожили 800 оккупантов и много техники: Генштаб
Иллюстративное фото / Getty images

Россия продолжает нести потери в войне против Украины. Так, за минувшие сутки, 16 октября враг потерял 800 человек, в целом РФ в полномасштабной войне против Украины потеряла 289 430 человек. Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Также за минувшие сутки Россия потеряла много техники, а именно: 

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  • 14 танков (всего 4 979 единиц);
  • 20 боевых бронированных машин (всего 9 405 единиц);
  • 26 артиллерийских систем (всего 6 936 единиц);
  • 11 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 5 291 единица);
  • 2 крылатые ракеты (всего 1 533 единицы);
  • 22 единицы автомобильной техники и автоцистерн (всего 9 293 единиц);
  • 1 единица специальной техники (всего 982 единицы).

Среди общих потерь противника в войне также: 

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  • 814 РСЗО;
  • 547 средств ПВО;
  • 318 самолетов;
  • 317 вертолетов;
  • 20 кораблей/катеров;
  • 1 подводная лодка.

Напомним, ВСУ ударили по аэродромам Луганска и Бердянска: поражены 2 вертолета. Украинские военные поразили два российских вертолета и оборудование на аэродромах возле Бердянска и Луганска.

 

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