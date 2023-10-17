ВСУ за сутки уничтожили 800 оккупантов и много техники: Генштаб

В целом армия России в полномасштабной войне против Украины потеряла 289 430 человек.

| Автор: Мальцева Ольга

Россия продолжает нести потери в войне против Украины. Так, за минувшие сутки, 16 октября враг потерял 800 человек, в целом РФ в полномасштабной войне против Украины потеряла 289 430 человек. Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Также за минувшие сутки Россия потеряла много техники, а именно:

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14 танков (всего 4 979 единиц);

20 боевых бронированных машин (всего 9 405 единиц);

26 артиллерийских систем (всего 6 936 единиц);

11 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 5 291 единица);

2 крылатые ракеты (всего 1 533 единицы);

22 единицы автомобильной техники и автоцистерн (всего 9 293 единиц);

1 единица специальной техники (всего 982 единицы).

Среди общих потерь противника в войне также:

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814 РСЗО;

547 средств ПВО;

318 самолетов;

317 вертолетов;

20 кораблей/катеров;

1 подводная лодка.

Напомним, ВСУ ударили по аэродромам Луганска и Бердянска: поражены 2 вертолета. Украинские военные поразили два российских вертолета и оборудование на аэродромах возле Бердянска и Луганска.