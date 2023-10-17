В Одессе обломки дрона упали на яхт-клуб

В результате очередной атаки РФ разрушено здание школы парусного спорта и ангар, повреждены катера и яхты.

Ночью 17 октября войска РФ направили на Одесскую область шесть дронов-камикадзе типа Shahed-136, все они были сбиты. Об этом сообщают Силы обороны юга.

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Сообщается, что беспилотники заходили из акватории Черного моря.

"Обломки одного из сбитых БпЛА упали на яхт-клуб Одессы, где разрушены здания школы парусного спорта и ангар хранения имущества, повреждены гражданские частные катера и яхты. Люди не пострадали", - уточнили военные.

Позже враг запустил ракету Х-59, которую силы ПВО уничтожили в небе над Николаевской областью.

Ранее Зеленский обратился к украинцам в 600-й день полномасштабной войны.