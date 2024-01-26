Мороз и снег: синоптики рассказали о погоде в Украине на 27-29 января

В Украине с 27 до 29 января будет снижение температуры воздуха, а также осадки в виде снега.

| Автор: Мальцева Ольга

В следующие трое суток, с 27 до 29 января в Украине предполагается снижение температуры воздуха, а также осадки в виде снега. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Читайте также: Помощь Украине от США: в Сенате сделали заявление

В субботу, 27 января в Украине предусматривают небольшой мокрый снег, днем на юге страны с дождем, в западных областях умеренный снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, с 28 января - придет похолодание.

Так, 27 января в течение суток будет от 4° мороза до 2° тепла, днем в южной части и на Закарпатье 1-6° тепла.

В Киеве 27 января ночью и днем небольшой мокрый снег, от +1° до -1°. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

В воскресенье, 28 января в большинстве областей пройдет небольшой снег, температура воздуха ночью будет 3-8° мороза, днем 0-5° мороза, в южной части ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Синоптики также предупредили о гололедице на дорогах.

Читайте также: ВСУ наземным дроном взорвали мост в тылу россиян

В Киеве в воскресенье, 28 января ночью -3° до -5°, днем -3° - -1°, в течение суток небольшой снег, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Укргидрометцентре сообщают, что в Карпатах на выходных временами снег, температура ночью 8-14° мороза, днем 3-9° мороза.

В понедельник, 29 января днем будет без осадков, ночью до 11° мороза, температура днем будет 0-5° мороза, в южной части ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. На юге страны местами порывы ветра, 15-20 м/с.

Напомним, по всей Украине 26 января объявили воздушную тревогу: в чем причина. По всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.