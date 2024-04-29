Под непрерывными обстрелами она преодолела путь в 10 километров, дважды падала, но не сдалась и в конце концов добралась до свободной украинской территории.

| Автор: Мальцева Ольга

98-летняя украинка из Очеретино под обстрелами преодолела 10 километров, чтобы выйти из оккупации (скриншот) / www.npu.gov.ua

Жительница поселка Очеретино, Лидия Степановна под обстрелами прошла весь фронт, преодолела около 10 км, дважды падала - но во что бы то ни стало стремилась добраться до свободной украинской территории. Отважной женщине оказана вся необходимая помощь, сейчас она находится в относительной безопасности. Об этом сообщает Национальная полиция.

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Дом, который жительница Очеретино построила собственноручно, россияне разрушили, а ее родных ранили. Спасаясь от оккупантов, 98-летняя женщина сделала невозможное.

"Лидия Степановна шла весь день, без еды и воды, несколько раз падала без сил и, как она говорит, "засыпала". Держалась на двух палках и "на характере". В разгар боев пенсионерка чудом осталась живой и невредимой", - говорится в сообщении.

К вечеру военные увидели уставшую прохожую на дороге и передали ее полицейской группе "Белый Ангел". Правоохранители доставили жительницу в приют для эвакуированных, где о ней заботятся. Сейчас правоохранители разыскивают родственников женщины.

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После перенесенного "марш-броска" Лидия Степановна чувствует себя хорошо.

"Я ту войну пережила и эту войну переживаю. Осталась без ничего. Но я своей Украиной на ногах вышла", - говорит женщина.

Напомним, в ВСУ объяснили важность освобождения острова Нестрига на Херсонщине. Освобождение украинскими силами острова Нестрига в Херсонской области значительно улучшит качество контрдиверсионных мероприятий.