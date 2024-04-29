Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Солнечная погода и тепло: синоптики о погоде в Украине с 30 апреля по 3 мая

В Украине в период с 30 апреля по 3 мая предполагается солнечная погода, а также комфортные значения температуры.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Солнечная погода и тепло: синоптики о погоде в Украине с 30 апреля по 3 мая
Иллюстративное фото / Getty images

В Украине в период с 30 апреля по 3 мая предполагается солнечная погода, а также комфортные значения температуры. Об этом сообщают в Украинском гидрометеорологическом центре. 

Читайте также: В Центре противодействия дезинформации опровергли фейки о мирных переговорах с Россией в июне

Следовательно, до пятницы включительно в Украине без осадков, только ближайшей ночью в Крыму, 2 мая на крайнем юге страны кратковременные дожди, местами грозы.

В целом ветер преимущественно северо-восточный, 3-10 м/с, днем 30 апреля в юго-восточной части местами порывы 15-18 м/с.

Ночью 4-10°, на юге, 30 апреля и на востоке страны 8-14°, днем 18-24°; на высокогорье Карпат ночью 0-5° тепла, днем 13-18°.

Читайте также: Штраф за страшный сон: киевлянина оштрафовали за ложный вызов полиции

Напомним, на Львовщине змеи покусали людей: один человек в реанимации. В результате укусов змей на Львовщине один человек находится в реанимации, другой госпитализирован в состоянии средней тяжести.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK