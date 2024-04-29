В Центре противодействия дезинформации опровергли фейки о мирных переговорах с Россией в июне

Распространение информации в сети о мирных переговорах с Россией в июне является искажением заявления президента Украины Владимира Зеленского.

| Автор: Мальцева Ольга

Сообщения о предполагаемой готовности Украины начать мирные переговоры с Россией в июне не соответствуют фактической ситуации. Распространение такой информации в сети является искажением заявления президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

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"В частности, распространяется дезинформационный тезис, будто "Зеленский анонсировал начало заключения мира с РФ в июне 2024 года". На самом деле Президент заявил: "Мировое большинство должно принудить РФ к миру и может это сделать. Именно в июне может начаться путь к справедливому миру". Речь идет о саммите по Украинской формуле мира в Швейцарии, который станет площадкой для обсуждения будущего мирного процесса. РФ не будет участником этого мероприятия, поэтому ни о каком "заключении мира" речь не идет", - говорится в сообщении.Центр противодействия дезинформации считает, что такие месседжи помогают врагу сеять упаднические настроения в украинском обществе.

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Напомним, ограничение прав: Украина приостанавливает действие некоторых статей Европейской конвенции о правах человека. Украина пересмотрела свои законы относительно отступления от обязательств конвенций о правах человека и гражданских правах во время войны.