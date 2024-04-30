98-летняя украинка, которая прошла 10 километров под обстрелами, получит новый дом от Monobank

Для 98-летней Лидии Степановны, которая преодолела почти десять километров из занятой части Очеретина в контролируемую Украиной зону, купят новый дом.

| Автор: Мальцева Ольга

Для 98-летней Лидии Степановны, которая преодолела почти десять километров из занятой части Очеретина до контролируемой Украиной зоны, купят новый дом. Об этом заявил Олег Гороховский, один из основателей monobank, в своем канале в Telegram.

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"Терпишь, терпишь, терпишь эмоционально все это, пытаешься делать то, что имеешь и то, что можешь, а потом читаешь такую историю и все это вырывается наружу. Эта бабушка, которая целый день шла под вражескими обстрелами - черт, ну как же это возможно. Эти отвратительные существа будут вечно гореть в Аду", - написал он.

Гороховский сообщил, что Монобанк купит Лидии Степановне дом, добавив, что "она в нем обязательно доживет до того момента, когда эта гадость исчезнет с нашей земли".

Напомним, 98-летняя украинка из Очеретино под обстрелами преодолела 10 километров, чтобы выйти из оккупации. Под непрерывными обстрелами она преодолела путь в 10 километров, дважды падала, но не сдалась и в конце концов добралась до свободной украинской территории.