Украина вступит в НАТО после завершения войны с Россией, - Зеленский

Президент Украины заявил, что Украина будет включена в Североатлантический союз после завершения конфликта с Россией.

| Автор: Мальцева Ольга

Украина будет включена в Североатлантический союз после завершения конфликта с Российской Федерацией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с военными офицерами, которые проходят обучение по стандартам НАТО.

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Президент отметил, что в условиях военных действий нельзя рассчитывать на мгновенное вступление Украины в НАТО, поскольку некоторые члены альянса выражают опасения или сомнения по этому поводу.

Он подчеркнул, что компетентность украинских вооруженных сил, которые преодолевают полноценную войну, никто не ставит под сомнение. Они представляют собой высококвалифицированных специалистов в различных областях.

Зеленский подчеркнул, что вопрос о членстве в НАТО является предметом широких обсуждений, что, в свою очередь, имеет политический аспект.

По его мнению, Украина должна одержать победу в конфликте, чтобы присоединиться к союзу. Президент также выразил убеждение, что Россия решила вторгнуться в Украину именно потому, что она не была членом НАТО в прошлом. Тогда некоторые страны-члены альянса относились скептически к интеграции Украины, тогда как Россия продолжала работать с партнерами Киева.

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"У них был диалог. Она (Россия, - ред.) делала все, чтобы Украину не взяли в НАТО, в ЕС, чтобы Украина просто не развивалась, чтобы она не была оторвана от влияния России. Поэтому, чтобы оторваться от этого влияния, надо защитить свою независимость с результатом - победа", - добавил он.

Напомним, РФ сознательно хотела убить мирных людей Искандером: генпрокурор показал момент удара по Одессе. Россия намеренно ударила по Одессе ракетой "Искандер" 29 апреля, чтобы убить как можно больше мирных жителей.



