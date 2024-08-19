Украинские войска расширяют плацдарм в Курской области: ISW

Захват украинскими войсками новых территорий в Курской области имеет важное стратегическое значение, поскольку это создает угрозу для российских коммуникаций и логистических путей в этом регионе.

| Автор: Мальцева Ольга

Украинские войска продолжали наступать по всей линии фронта в Курской области 18 августа и несколько продвинулись на юго-восток от Суджи. Об этом сообщают в ISW.

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На опубликованных 17 августа геолокационных видеозаписях видно, как российские войска нанесли удар по украинскому бронетранспортеру в северной Мартыновке (к северо-востоку от Суджи), что указывает на то, что украинские войска недавно продвинулись в северную Мартыновку.

Российский мил-блогер заявил 18 августа, что украинские войска захватили Троицкое (к югу от Кореневого и примерно в двух километрах от международной границы) и продвинулись к Семеновке (к северу от Суджи и примерно в 24 километрах от международной границы).

Министерство обороны (МО) России и российские милблогеры утверждали, что украинские силы проводили штурмы в окрестностях Кореневого, к юго-западу от Кореневого возле Комаровки; к востоку от Кореневого возле Ольговки; к северо-востоку от Кореневого у Алексеевского, Сафоновки, Кромских Быков, Каучука и Шептуховки; к северу от Суджи у Черкасского Поперечного и Русского Поперечного; и к юго-востоку от Суджи у Озерки, Гири и Борки.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 и 18 августа, указывают на то, что украинские войска продолжают действовать на всей заявленной максимальной границе продвижения украинских войск в Курской области.

Известный российский мил-блогер утверждал, что есть неподтвержденные сообщения о том, что украинские силы вошли в Отрубу (к северу от Теткино и на западном [правом] берегу реки Сейм), а другой российский мил-блогер утверждал, что украинские силы действуют вблизи Теткино.

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Командующий ВВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук опубликовал 18 августа геолокационные кадры, на которых видно, что украинские силы нанесли авиаудар по мосту через реку Сейм в Званном (к юго-востоку от Кореневого), образовав большую пробоину вдоль проезжей части дороги.

Российские милблогеры и оппозиционные СМИ разошлись во мнениях относительно влияния повреждений на российскую логистику: некоторые источники утверждали, что удар лишь частично повредил мост, а другие утверждали, что в результате удара мост стал непроходимым, и что остался лишь один пригодный для использования мост в районе Карыжа (к западу от Званного).

Украинские войска разрушили мост через реку Сейм в Глушково (к юго-востоку от Званного) и, по сообщениям, 16 августа нанесли удар, но не разрушили мост в Званном.

Напомним, DeepState: ВСУ взяли под контроль еще три села в РФ. Российские оккупанты продвигаются в Донецкой области, в то время, как ВСУ развивают свой успех в Курской области.