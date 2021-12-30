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Вернулись из Италии: на Житомирщине выявили два "Омикрона"

В Житомирской области Украины выявили два новых случая Омикрона.
 |  Автор: Шароди Диана
Вернулись из Италии: на Житомирщине выявили два "Омикрона"
Отдыхающие не были привиты / Иллюстративное фото / depositephotos.com

Зараженные Омикроном отдыхали в Италии, а теперь вернулись и получили положительный тест на коронавирус. Дополнительное тестирование показало, что у заболевших именно штамм Омикрон. 

Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр в Facebook.

Болезнь обнаружили у двух женщин, которые вернулись из Италии. Диагноз установили женщинам прямо "под елочку" — в четверг, 30 декабря.. 

Ведомство уточняет, что женщины в возрасте 41 и 62 лет не были привиты от коронавирусной инфекции. 

"С целью подтверждения полученных результатов биоматериал будет отправлен в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья для проведения полногеномного секвенирования", 

— сказано в пресс-службе Житомирского областного лабораторного центра.

Минздрав отмечает, что на протяжении 29 декабря положительный тест на коронавирус получили 5 930 человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Полтавской и Донецкой областях.

А штамм Омикрон уже зафиксировали в более чем 100 странах мира. 

Напомним, украинцев старше 60 лет начнут прививать третьей дозой. Данную меру рекомендовали эксперты, вскоре она будет введена приказом Минздрав, сказал он.

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