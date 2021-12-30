Вколол наркотики: В Мариуполе мужчину судят за изнасилование

Мужчина пригласил домой 17-летнюю девушку и накачал ее наркотиками

В Мариуполе 40-летний мужчина накачал наркотиками и затем изнасиловал 17-летнюю девушку. Сейчас злоумышленник ожидает суда. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

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Преступление произошло в сентябре этого года, когда подозреваемый приехал в Мариуполь по делам. По данным следствия, злоумышленник пригласил в гости знакомую девушку, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Приведя несовершеннолетнюю к себе, он предложил ей заняться сексом, но получил отказ. После этого мужчина уговорил девушку попробовать психотропы и лично сделал ей три укола.

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"Пользуясь беспомощным состоянием несовершеннолетней и невозможностью оказать сопротивление, злоумышленник вступил с ней в половую связь без ее согласия", - отметили в прокуратуре.

Сейчас дело передали в суд. Мужчине инкриминируют ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 315 УК Украины – изнасилование несовершеннолетней и склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков. За это ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Дружковке Донецкой области пьяный мужчина изнасиловал 15-летнюю падчерицу. 34-летний судимый мужчина, воспользовался тем, что жена задерживается в гостях у своей подруги, пришел в комнату, где спала его 15-летняя падчерица, и изнасиловал ее.

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