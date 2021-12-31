Минздрав Украины перед Новым годом обновил эпидемиологические показатели

В целом по Украине и в каждой области СOVID-показатели соответствуют норме.

Минздрав Украины в пятницу, 31 декабря, обновил эпидемиологические показатели по ситуации с коронавирусом в областях. Все регионы сейчас по-прежнему входят в "желтую" зону адаптивного карантина, свидетельствуют данные Минздрава.

В целом по Украине и в каждой области СOVID-показатели соответствуют норме.

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Между тем, в Украине с начала пандемии по состоянию на утро 30 декабря 2021 года было подтверждено 3 667 649 случаев СOVID-19. Выздоровели 3 468 858 человек (8 609 – за минувшие сутки), а 95 899 – умерли от осложнений (209 – за минувшие сутки). Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 13 698 387 человек.

Вакцинацию 30 декабря проводили 851 мобильная медицинская бригада, 3 346 пунктов вакцинации и 453 центра вакцинации населения.

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Ранее стало известно, что в Украине первый человек, зараженный штаммом "Омикрон", уже выздоровел. В лаборатории подтвердили, что у него отрицательный ПЦР-тест.

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