На зарплаты шахтерам перечислили еще 500 млн грн

Ранее на счета государственных шахт уже переводили 300 млн грн.

30 декабря, в четверг, уже второй раз за неделю на зарплаты шахтерам перечислили крупную сумму – 500 млн грн. Перевод совершало ГП "Укруголь". Подробности передает пресс-служба Министерства энергетики.

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"30 декабря ГП "Укруголь" перечислило государственным угледобывающим предприятиям 500 млн гривен для выплаты зарплат шахтерам", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что данная сумма была предоставлена госпредприятию НАЭК "Энергоатом" в качестве беспроцентной финансовой помощь. Целью является бесперебойные поставки угольной продукции тепловой генерации.

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Отметим, что это уже второй транш на неделе, выделенный на зарплаты шахтерам. 29 декабря шахтам перечислили сумму в 300 млн грн. А раньше, 24 декабря, угледобывающим предприятиям перевели 92 млн грн.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, почему шахтерам не платят зарплату. Это происходит из-за ненадлежащего исполнения руководителями шахт своих обязательств, так как Кабмин разрешил им тратить 80% выручки на зарплаты сотрудникам.

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