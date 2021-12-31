Киберполиция раскрыла схему по производству паленого алкоголя на 1,6 млн грн

Киберполиция разоблачила мошенников, которые изготовляли поддельные алкогольные напитки под брендом элитных.

| Автор: Шароди Диана

На Харьковщине подпольно варили алкоголь и продавали его под видом элитного бренда / mvs.gov.ua

Преступники в домашних условиях делали алкоголь, и сбывали его через интернет под видом элитных напитков.

Читайте также: Водителя Галушко привлекли к админответственности - МВД

Об этом рассказала пресс-служба Министерства внутренних дел в пятницу, 31 декабря.

Сообщается, что цех по производству подпольного алкоголя функционировал в Харьковской области. Злоумышленники его производили в так называемой лаборатории, и продавали его дешевле элитного напитка без марок акцизного налога. Следствие установило, что бизнес велся примерно год, и за это время нелегальные бизнесмены заработали более полутора миллиона гривен.

Свой "товар" продавали на специально созданных сайтах.

Следователи уже раскрыли минимум пятерых участников этой схемы. У них дома и на "рабочем месте" провели обыски, выявив тысячу бутылок спиртных напитков и наличные на сумму 1,6 млн гривен.

"Работники полиции провели обыски в домах фигурантов, торговых точках и складе. Изъята компьютерная техника, более 1 000 бутылок спиртных напитков и денежные средства в размере 1,6 млн.грн., полученные от незаконной реализации подакцизного товара. К проведению обысков также были привлечены работники полка особого назначения полиции Харьковщины",

— сказано в пресс-службе ведомства.

Киберполицейские Харьковщины разоблачили группу лиц в реализации спиртных напитков с поддельными марками акцизного налога Украины / mvs.gov.ua/press-center

Киберполицейские Харьковщины разоблачили группу лиц в реализации спиртных напитков с поддельными марками акцизного налога Украины / mvs.gov.ua/press-center

Против подозреваемых открыли уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Читайте также: СБУ сообщила о подозрении командиру боевиков

Напомним, в Эстонии украинец получил реальный срок за то, что хотел дать взятку полицейским за пьянство за рулем. Гражданина Украины приговорили к условному лишению свободы.