Раде предлагают награждать некоторых нардепов

Речь идет о политиках, которые стали учредителями независимости Украины.

Верховной Раде предложили награждать некоторых народных депутатов. Соответствующий проект закона №6493, автором которого выступает спикер парламента Руслан Стефанчук, уже был зарегистрирован. Подробности указаны на сайте Рады.

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Так, документ называется "О статусе народного депутата – учредителя государственной независимости Украины". Он определяет статус, права и обязанности, а также порядок выдачи нагрудного знака и удостоверения нардепам.

Целью является чествование нардепов, которые являются основателями государственной независимости Украины, а также определение их статуса в правовом поле.

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Отметим, что это депутаты, которые провозгласили Декларацию о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года и те депутаты, которые одобрили Акт провозглашения независимости 25 августа 1991 года, а также Постановление Верховного Совета Украинской ССР "О провозглашении независимости Украины".

Напомним, ранее сообщалось, что 90 ученых помогут Раде писать законы. Будет создан Научно-консультативный совет, в который войдут академики, доктора, профессора и так далее.

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