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У Зеленского хотят переименовать "Слугу народа" — СМИ
"Слуга народа" якобы хочет переменовать партию. Причиной тому, по информации источников, могут быть падения рейтингов и скандалов вокруг членов партии.
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Об этом пишет Украинская правда.
Ссылаясь на свои источники, издание утверждает, что в "Слуге народа" считают смену названия вполне логичным шагом. Тем не менее, окончательно решение о переименовании еще не приняли.
На вопросы, какие варианты возможны, отвечают: "что угодно с фамилией Зеленский".
Тем не менее, пресс-секретарь политической партии "Слуга народа" в комментарии УП заявила, что вопрос о смене названия партии еще ни разу не поднимался.
"Это уже не первый раз, когда источники с сомнительной репутацией распространяют дезинформацию о нас и нашей команде. Если бы мы каждый раз это комментировали, наша работа заключалась бы в том, что мы с утра и до ночи только опровергали бы очередные "инсайты",
— констатировала Палийчук.
Отметим, что рейтинги "Слуги народа" хоть и лидируют на фоне остальных, но все же уверенно падают. Если бы выборы в Верховную Раду Украины прошли в конце декабря 2021 года, то больше всего голосов избирателей получила б партия "Слуга народа" – 20,4%. Также барьер в 5% могли бы пройти партии "Европейская солидарность" – 17,3%, "Батькивщина" – 10,6%, партия Дмитрия Разумкова "Разумная политика" – 10,5%, "ОПЗЖ" – 9,9%, "Сила и честь" – 6,7%, партия Евгения Мураева "Наши" - 5,2%.