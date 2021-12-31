Три украинца вербовали наемников в Сирию: Им грозит 10 лет тюрьмы

Они обещали людям с боевым опытом зарплату в размере от $5 до $10 тыс.

Правоохранители закончили расследование в отношении группировки украинцев, которые занимались вербовкой наемников в Сирию. Им грозит тюремное заключение на срок до 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Так, следствие установило, что украинцы подыскивали "туристов", чтобы те за деньги участвовали в вооруженном конфликте в Сирии на стороне провластного режима.

Такая "работа" предлагалась людям из разных регионов Украины, у которых был боевой опыт. В том числе гражданам, состоящим в криминальных кругах. Потенциальным наемникам обещали зарплату в размере от $5 до $10 тыс в месяц.

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Организовал группировку киевлянин. Затем он привлек к своей деятельности еще двоих жителей столичного региона.

Как бы то ни было, все обвиняемые сейчас задержаны. Теперь им грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что военный-контрактник ВСУ украл запчасти к танкам на сумму в 1 млн грн.

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