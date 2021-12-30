Обучал детей терроризму: Жителя Горловки отдали под суд

Мужчина создал "военно-патриотический" клуб для детей и подростков, где обучали воевать за "ДНР"

Правоохранители направили в суд уголовное дело в отношении жителя оккупированной Горловки, который привлекал подростков к участию в деятельности террористических организаций. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

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Следствие выяснило, что в 2015 году обвиняемый создал на оккупированной территории "военно-патриотическую" организацию "Молодая гвардия Донбасса", а в 2016 году – "военно-патриотический" клуб "Спартанцы". К участию в деятельности незаконных организаций горловчанин привлекал детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет.

Отмечается, что в этой организации несовершеннолетним пропагандировали идеи сепаратизма и "Русского мира", прививали ненависть к Украине.

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Кроме того подростки проходят военную подготовку, в том числе обучаются навыкам обращения с оружием, с целью дальнейшей службы в подразделениях и вооруженных формированиях террористической группировки "ДНР".

Напомним, СБУ сообщила о подозрении командиру боевиков. Он потерял ориентиры на местности и вышел к украинским позициям.

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