В больнице Запорожья умер 2-летний ребенок: мать обвиняет врача

Следователи полиции по факту смерти в больнице ребенка открыли уголовное производство.

В Запорожье в детской областной больнице умер 2-летний мальчик, которого там лечили из-за сердечно-сосудистого заболевания. Мать ребенка обвиняет врача в служебной халатности, сообщило издание Depo.Запорожье.

В сообщении говорится, что следователи полиции по факту смерти в больнице 2-летнего ребенка открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 140 УК Украины (Невыполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного).

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Устанавливаются все обстоятельства этой трагедии. Также назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

По слова матери ребенка, врач не оказал ему соответствующую медицинскую помощь.

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Напомним, ранее стало известно, что в Запорожской области собираются судить врача-терапевта, у которой из-за неправильного лечения умер пациент. Правоохранители считают, что врач неверно поставила диагноз 54-летнему мужчине.

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