В Черкассах врач продавал фиктивные справки о вакцинации от COVID

Теперь ему, согласно Уголовному кодексу Украины, грозит до трех лет ограничения свободы.

В Черкассах правоохранители разоблачили врача одного из медицинских учреждений, который изготавливал и продавал фиктивные справки о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Черкасской области.

По данным досудебного следствия, врач изготавливал и продавал фиктивные справки о вакцинации от COVID-19, а также вносил соответствующую информацию в информационную систему Минздрава Украины. Стоил такой фальшивый документ от 2500 до 5000 гривен.

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По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранящейся на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней), ч. 2 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

Эти статьи предусматривают максимальное наказание в виде ограничения свободы на 3 года. Фигуранту уже сообщили о подозрении в преступлении.

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Напомним, ранее во Львове правоохранители разоблачили группу медиков одной из больниц, которые изготавливали и сбывали поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19. Стоила фальшивка от 2000 до 4000 гривен.

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