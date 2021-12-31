Хотел навестить знакомую: На Луганщине задержали россиянина "под мухой"

Наказание нарушителю государственной границы Украины определит суд.

Сегодня ночью, 31 декабря, в Луганской области возле поселка Меловое пограничники задержали россиянина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Государственную границу он тайно перешел, чтобы навестить свою знакомую, сообщила пресс-служба ГПС Украины.

В сообщении говорится, что после трех часов ночи пограничный патруль Луганского отряда заметил неизвестного. Он перелез через забор с территории РФ. Вскоре пограничники задержали нарушителя, который оказался с явными признаками алкогольного опьянения.

Задержанный пояснил, что после употребления спиртных напитков решил нарушить границу, чтобы попасть в гости к своей украинской знакомой по амурным делам.

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У задержанного при себе никаких документов не оказалось. Сейчас устанавливается его личность. Правоохранители составили административный протокол по ст. 204-1 КУоАП. Наказание нарушителю границы определит суд.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области на украинско-российской границе пограничники задержали пятерых граждан Узбекистана. Они решили незаконно пересечь государственную границу в связи с запретом въезда в Россию.

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