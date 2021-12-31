На Харьковщине полиция за продажу наркотиков задержала "Дед Мороза"

Наркодилеру теперь, согласно УК Украины, грозит до 10 лет лишения свободы.

В Харьковской области полицейские прекратили деятельность интернет-магазина, в котором продавали особо опасное наркотическое вещество PVP. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители задержали наркодилера во время продажи 5 граммов наркотика. Им оказался житель Чугуевского района, 1992 года рождения. Долгое время он продавал "товар" через Интернет под псевдонимом "Дед Мороз".

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По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.

Во время обысков правоохранители изъяли более 1 кг вещества PVP и приспособления для фасовки наркотиков. Стоимость изъятого запрещенного вещества по ценам "черного рынка" составляет около 250 тысяч гривен.

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Напомним, ранее полицейские Винницкой области разоблачили межрегиональную преступную группу, участники которой занимались сбытом метадона. Ее возглавляла 32-летняя женщина.

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Фото с места обыска / hk.npu.gov.ua