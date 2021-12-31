В Румынии землетрясение — толчки ощущались в Украине

31 декабря Румынию всколыхнуло землетрясение, толчки от которого дошли даже до Украины.

| Автор: Шароди Диана

В Румынии, неподалеку с границей Украины, зафиксировали землетрясение. Оценивают подземные толчки в 3,7 балла по шкале Рихтера.

Об этом в пятницу информирует Главный центр специального контроля.

Специалисты выяснили, что очаг землетрясения находился на территории Румынии в районе гор Вранча. Глубина толчков — примерно 74 метра. Сообщается, что от этой точки до границы с Украиной немного больше ста километров, поэтому неудивительно, что землетрясение такой магнитуды дошло и до украинской территории. Впрочем, специалисты уверяют, что никакой угрозы жителям Румынии и Украины данное явление не несет.

"Землетрясение может ощущаться отдельными людьми, находящимися в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах и не несет угрозы населению",

— заявили в Главном центре специального контроля.

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Напомним, в Украине произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали неподалеку от Ивано-Франковска. Магнитуда подземных толчков составила 2,4, а потому по классификации землетрясение отнесли к еле ощутимым. Тем не менее, колебания могли ощущать некоторые люди, находящиеся внутри помещения и будучи в спокойном состоянии.