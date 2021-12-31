Киевская елка вошла в список лучших в Европе

Составлен топ-15 лучших новогодних елок Европы

Главная елка Украины, установленная на Софийской площади в Киеве, оказалась на 13-м месте в списке 15 самых красивых новогодних елок Европы. Об этом сообщает Europe Best Destinations.

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Отмечается, что украинская елка украшена десятками километров гирлянд, сама украинская столица в целом является отличным местом для проведения зимних каникул.

Лучшей европейской елкой издание признало елку на Мальте. Второе и третье места достались елкам из Страсбурга (Франция) и Лиссабона (Португалия). Перед киевской елкой в рейтинге оказалась варшавская елка, а последние два места в рейтинге заняли елки из Рима и Инсбрука (Австрия).

Напомним, опрос показал, какие подарки украинцы хотят "под елочку". Взрослые украинцы в этом году оказались гораздо менее меркантильными, чем в предыдущие годы.

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