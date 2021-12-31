Какие подарки украинцы хотят "под елочку", - опрос

Взрослые украинцы в этом году оказались гораздо менее меркантильными, чем в предыдущие годы

Большинство украинцев хотели бы получить в качестве подарка на Новый год романтическое путешествие, автомобиль, деньги, или электронный гаджет. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в канун новогодних праздников.

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"Если в предыдущие "доководные" годы украинцы были очень меркантильны (на первом месте с большим отрывом были деньги), то сейчас они так соскучились по путешествиям, что во главу угла вышло романтическое путешествие", - отметили социологи.

Так, согласно данным опроса, путешествие в качестве подарка хотели бы получить 18% опрошенных, автомобиль и аксессуары к нему – 12%. Также многие будут рады деньгам (10%), мобильному телефону и другим электронным устройствам (9%), бытовой технике (7%).

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Социологи отмечают, что мужчины и женщины не всегда хотят одних и тех же подарков. Например, автомобили или аксессуары к ним хотели бы получить 14% мужчин и 10% женщин, бытовую технику – 8,3% женщин и 4,5% мужчин, романтическое путешествие – 20% женщин и 17% мужчин.

А вот деньги стали бы хорошим подарком для одинакового количества мужчин (9,8%) и женщин (10,2%).

kiis.com.ua

Напомним, синоптики развеяли мифы о том, какой должна быть "новогодняя погода". Мороз и снег – вовсе не норма для 1 января в Украине.

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