Благодаря природоохранным мероприятиям, территория национального парка является безопасным местом для редких животных.

В Карпатах на фото попала рысь с котятами / facebook.com/skolebeskydy/

В Карпатах на территории Национального парка Сколевские Бескиды автоматические фотокамеры сняли рысь с малышами, гуляющими по заснеженному лесу. Об этом сообщается на Facebook-странице заповедника.

"Рысь предпочитает глухие темнохвойные леса, хотя встречается в разнообразных насаждениях. Она отлично лазит по деревьям и скалам, хорошо плавает", - говорится в сообщении.

Рысь легко отличить от других кошачьих благодаря ушам с кистями, которые не только придают ей красивый и оригинальный вид, но и помогают увеличивать остроту слуха.

Благодаря природоохранным мероприятиям, территория национального парка является безопасным местом для редких животных.

Ранее сообщалось, что в Карпатах удалось снять на фото евразийскую рысь, которая занесена в Красную книгу Украины.

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Напомним, по состоянию на 1 января два региона Украины соответствуют "зеленому" уровню эпидопасности COVID. Два региона Украины зафиксировали показатели, допустимые при "зеленом" уровне ковид-опасности.