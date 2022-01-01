Два региона Украины зафиксировали показатели, допустимые при "зеленом" уровне ковид-опасности.

| Автор: Шароди Диана

Данных показателей пока недостаточно для перехода, так как в "зеленую" зону должны перейти сразу все области / facebook.com/SenkevichNikolaev

Уровень заболеваемости коронавирусом стабилизировался в Херсонской и Днепропетровской области. Показатели выявления новых случаев вируса говорят о том, что области могут перейти в "зеленую зону".

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в субботу, 1 января.

Тем не менее, эти два региона пока что не могут перейти в "зеленую зону". Как объяснили в Киевской школе экономики, один регион не может перейти в эту зону, все области должны иметь такие показатели. То есть переход в "зеленую" зону возможен лишь при условии перехода туда всех регионов.

Два региона Украины соответствуют "зеленому" уровню эпидопасности COVID / moz.gov.ua

Общая статистика заболеваемости по Украине по состоянию на 1 января выглядит так:

всего с начала пандемии в Украине заразились 3 672 675, из них за последние сутки диагноз коронавирус поставили 5 026;

активных больных 101 655, и за последние сутки этот показатель уменьшился на 1 237;

всего с начала пандемии в Украине вылечились от коронавинуса 3 474 931, за последние сутки выздоровели 6 073;

всего умерли в Украине 96 089, за последние сутки в Украине зафиксировано 190 летальных случаев.

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Напомним, Франция обновила антирекорд прироста COVID-больных. В стране госпитализированы 18,7 тысячи человек, тогда как в четверг это число составляло 18,3 тысячи.