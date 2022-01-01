В ГСЧС назвали число погибших в новогоднюю ночь

В праздничный период растет количество пожаров, вызванных нарушением правил пожарной безопасности при пользовании электрогирляндами и пиротехникой.

В Украине в последний день 2021 года на пожарах погибли 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Всего, за прошедшие сутки, 31 декабря, в Украине возникло 125 пожаров в жилом секторе, на которых погибли 12 граждан и травмированы еще 4 человека", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в праздничный период растет количество пожаров в жилом секторе, вызванных нарушением правил пожарной безопасности при пользовании электрогирляндами, пиротехникой, или неосторожным обращением с огнем. Поэтому особое внимание спасателей сосредоточено именно на обеспечении пожарной безопасности.

Подчеркивается, что с 31 декабря по 4 января подразделения ГСЧС несут службу в усиленном режиме. На круглосуточном дежурстве находятся более 7 тысяч человек личного состава и 2 тысячи единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

Ранее сообщалось, что в Ровно 31 декабря произошло возгорание в троллейбусе, курсировавшим по маршруту №10.

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Напомним, по состоянию на 1 января два региона Украины соответствуют "зеленому" уровню эпидопасности COVID. Два региона Украины зафиксировали показатели, допустимые при "зеленом" уровне ковид-опасности.