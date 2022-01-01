- Горячие темы:
- Протесты в Казахстане 2022
В ГСЧС назвали число погибших в новогоднюю ночь
"Всего, за прошедшие сутки, 31 декабря, в Украине возникло 125 пожаров в жилом секторе, на которых погибли 12 граждан и травмированы еще 4 человека", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в праздничный период растет количество пожаров в жилом секторе, вызванных нарушением правил пожарной безопасности при пользовании электрогирляндами, пиротехникой, или неосторожным обращением с огнем. Поэтому особое внимание спасателей сосредоточено именно на обеспечении пожарной безопасности.
Подчеркивается, что с 31 декабря по 4 января подразделения ГСЧС несут службу в усиленном режиме. На круглосуточном дежурстве находятся более 7 тысяч человек личного состава и 2 тысячи единиц пожарно-спасательной и специальной техники.
Ранее сообщалось, что в Ровно 31 декабря произошло возгорание в троллейбусе, курсировавшим по маршруту №10.
Читайте также: Зеленский подтвердил телефонный разговор с Байденом
Напомним, по состоянию на 1 января два региона Украины соответствуют "зеленому" уровню эпидопасности COVID. Два региона Украины зафиксировали показатели, допустимые при "зеленом" уровне ковид-опасности.