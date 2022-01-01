3 обстрела за 31 октября — штаб ООС фиксирует нарушение режима "тишины"

Утром 1 января штаб Операции объединенных сил отчитывается о трех обстрелах боевиками.

| Автор: Шароди Диана

31 декабря на передовой умер один военный / EPA / UPG

По состоянию на 7:00 1 января 2022 года, незаконные вооруженные формирования РФ, которые пребывают на территории, временно оккупированной российской властью, продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 31 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

В Донецкой области, неподалеку от Майского противника открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Авдеевка российские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.

В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

"Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего за Украину героя",

— сказано в сообщении штаба ООС.

Сообщается, что, в связи с обстрелами боевиков, украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

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Напомним, 31 декабря военные операции Объединенных сил записали видеопоздравление украинцам с наступающими праздниками. Видео опубликовано в Facebook на странице прес-службы штаба ООС. Военные операции Объединенных сил пожелали всем украинцам счастья, здоровья и мирного неба над головой.