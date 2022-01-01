Новые пенсии, стипендии и тарифы "Новой почты": что изменится в Украине с 1 января

С 1 января в Украине вступают в действие некоторые изменения.

| Автор: Шароди Диана

С Нового года в Украине выросли стипендии, зарплаты врачам, а также пенсии некоторым категориям пенсионеров. Что еще и на сколько увеличилось — читайте далее в материале bigmir.net.

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Пенсии

В 2022 году планируется перерасчет пенсий для лиц, пострадавших во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Для первой группы инвалидности пенсия с 01.01.22 будет составлять 16 080 грн, второй — 12 987 грн, третьей — 8 917 грн.

Стипендии

Студентов тоже не обделили. Студентам ПТУ с января стипендию увеличат с 490 до 1250 грн; для будущих младших специалистов, младших бакалавров, бакалавров в заведениях предвысшего образования - с 980 до 1510 грн (повышенная - 1930 грн). Для судентов ВУЗов выплата стипендий возрастет - с 1300 до 2000 грн (повышенная - 2550 грн).

Зарплаты учителей и врачей

Учителям спецобразования повысят оклад на 10%, работникам дошкольных заведений — на 20%, на четверть добавят оклад сотрудникам спецучреждений общего среднего образования, 30% - работникам домов ребенка, детских домов.

Кабмин с 1 января 2022 года начислил надбавки медицинским работникам. Минимальная зарплата у среднего медперсонала теперь 13,5 тысяч гривен. У врача минимум — 20 тысяч гривен.

С 1 января повысятся налоги

Растут с Нового года не только выплаты, но и налоги, поскольку вступят в силу изменения в Налоговый кодекс Украины. Также изменятся налоговые ставки на операции с недвижимостью, экологический налог и ставки акцизного налога на алкоголь и сигареты.

Цена на газ

Повышение тарифов по Украине составит от 4% до 16%. Облгазы обнародовали стоимость в пределах от 0,38 - 2,57 грн с НДС за распределение 1 кубометра.

Тарифы "Новой почты"

Один из самых популярных перевозчиков страны изменяет порядок формирования тарифов. Теперь плата на посылку без зависеть от того, откуда вам отправляют. В НП будет действовать три зоны — в пределах города, между городами, из/в село или поселок городского типа.

Стоимость посылок популярных габаритов при доставке по городу снизится. Посылки до 2 кг будут стоить 40 грн вместо 45 грн. За отправку посылки весом до 30 кг нужно будет заплатить 80 грн вместо 100 грн.

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Напомним, украинцы назвали главные проблемы страны. Самой серьезной проблемой Украины опрошенные считают военный конфликт на востоке страны и повышение тарифов на коммунальные услуги.