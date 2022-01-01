Последний день 2021 года запомнился некоторыми важными событиями. Предлагаем вспомнить их.

| Автор: Шароди Диана

Итоги 31.12.21: Поздравление Зеленского и покупка лекарства от COVID-19 / facebook.com/zelenskiy95

"Празднуйте. Мы прикроем": Бойцы на передовой поздравили украинцев

Военнослужащие в зоне Операции объединенных сил поздравили украинцев с наступающими Новым годом и Рождеством, пожелав спокойного празднования, пока солдаты обеспечивают им безопасность.

На Львовщине протестующие заблокировали трассу на Киев

Во Львовской области около 50 человек перекрыли трассу Киев-Чоп в селе Детковцы недалеко от города Броды.

Правоохранители не указывают причину протеста граждан, но, как пишет издание Zaxid.net, 30 декабря жители села уже перекрывали эту дорогу. Люди требовали не увольнять главу местного Бродовского лесхоза Ореста Онисько.

Зеленский подтвердил телефонный разговор с Байденом

Собеседники намерены скоординировать совместные действия "ради мира в Украине и безопасности в Европе".

Украина докупила лекарство от COVID-19

Препарат Тоцилизумаб используется для лечения больных коронавирусом. Общая стоимость товара составила 24,36 млн гривен.

На Закарпатье в частном доме нашли мертвой девушку-подростка

Предварительной причиной смерти правоохранители называют отравление угарным газом. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

Президент в своем обращении выразил сожаление, что война на востоке Украины еще не окончена, назвав это своей главной целью.

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Напомним, в Ровно на ходу загорелся троллейбус. Возгорание произошло под аркой переднего колеса. Его быстро ликвидировали. Однако дымом затянуло всю улицу.