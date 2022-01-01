Украина заблокировала порты для российских кораблей - реакция РФ

С 1 января 2022 года российским кораблям закрыт доступ в украинские внутренние воды.

| Автор: Шароди Диана

1 января 2022 года вступает в силу закон о том, что российские суда не могут заплывать в украинские внутренние воды.

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Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины.

Украина закрыла российским судам доступ в свои внутренние воды. Данный запрет наложен в связи с тем, что Россия является государством-агрессором. Следовательно, судам, которые ходят под флагом РФ, запрещается вхождение во внутренние воды Украины.

Документ устанавливает то, что кораблям под флагом государства-агрессора запрещено перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами.

Кроме того, запрещается регистрация в Государственном судовом реестре Украины плавсредств россиян.

МИД России осудил данный запрет, назвав это попыткой начать "силовое решение" вопроса Донбасса. Данную риторику поддержал и кремлевский лидер Владимир Путин.

Напомним, Байден уговаривал Путина не начинать ядерную войну. Ядерную войну нельзя начинать, потому что ее невозможно выиграть. Об этом говорил президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, пишут российские СМИ со ссылкой помощника Путина Юрия Ушакова.