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Украина заблокировала порты для российских кораблей - реакция РФ

С 1 января 2022 года российским кораблям закрыт доступ в украинские внутренние воды.
 |  Автор: Шароди Диана
Украина заблокировала порты для российских кораблей - реакция РФ
Корабли РФ в Черном море / Иллюстративное фото / EPA / UPG

1 января 2022 года вступает в силу закон о том, что российские суда не могут заплывать в украинские внутренние воды. 

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Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины. 

Украина закрыла российским судам доступ в свои внутренние воды. Данный запрет наложен в связи с тем, что Россия является государством-агрессором. Следовательно, судам, которые ходят под флагом РФ, запрещается вхождение во внутренние воды Украины. 

Документ устанавливает то, что кораблям под флагом государства-агрессора запрещено перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами.

Кроме того, запрещается регистрация в Государственном судовом реестре Украины плавсредств россиян.

МИД России осудил данный запрет, назвав это попыткой начать "силовое решение" вопроса Донбасса. Данную риторику поддержал и кремлевский лидер Владимир Путин. 

Напомним, Байден уговаривал Путина не начинать ядерную войну. Ядерную войну нельзя начинать, потому что ее невозможно выиграть. Об этом говорил президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, пишут российские СМИ со ссылкой помощника Путина Юрия Ушакова.

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