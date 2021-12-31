Итоги 30 декабря: Переговоры Байден-Путин и поддержка Эстонии

Джо Байден поговорил с Владимиром Путиным, в Эстонии хотят сильно увеличить поддержку Украины, а в СНБО оценили возможность вторжения РФ. Мы собрали главные новости за прошедшие сутки.

Байден поговорил с Путиным

Президент США Джо Байден провел переговоры с главой РФ Владимиром Путиным, на которых дал последнему понять, что американская сторона с партнерами будут отвечать в случае вторжения в Украину. Байден надеется, что конфликт удастся решить дипломатическим путем, в том числе благодаря переговорам с между РФ с США, НАТО и ОБСЕ. Однако прогресс возможен не в случае обострения, а в случае деэскалации.

Эстония готова сильно увеличить поддержку Украины

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Это произойдет из-за действий РФ на границах государства. В эстонском минобороны рассматривают передачу Украине ракет Javelin и 122-миллиметровых гаубиц, но для этого нужно будет получить разрешение от США, Германии и Финляндии.

В Кабмине приняли новую программу усиления границ

Вместо программы "Стена", на границе с РФ, будет запущена новая программа за 36 млрд грн. Она рассчитана до 2024 года. В ее рамках будет обустроено 1 084 км границы с Беларусью, 1 686 км границы с РФ, а также до 2024 года закончится обустройство границ с Молдовой и ЕС. Это позволит бороться с контрабандой, увеличив поступления в бюджет на 150 млрд.

В СНБО оценили возможность нападения РФ

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Глава СНБО Алексей Данилов сказал, что украинцы могут спокойно отдыхать на зимние праздники. Специалисты не прогнозируют, что РФ вскоре совершит полномасштабное вторжение. Для этого нужна подготовка и, соответственно, больше времени.

Украинцев старше 60 лет начнут прививать третьей дозой

Эксперты национальной технической группы рекомендовали вводить бустерную дозу прививки пожилым гражданам. Так, вакцинировать будут через шесть месяцев после получения второй дозы. Например, бустер позволит защищать граждан старше 60 лет от штамма "Омикрон" на 30% эффективнее. Вскоре Минздрав выпустит соответствующий указ.

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