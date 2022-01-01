В Украине вступил в силу Закон о теробороне

Закон регулирует развитие территориальной обороны в Украине, организацию национального сопротивления и соответствующую подготовку граждан.

В Украине с 1 января 2022 года вступил в силу Закон Об основах национального сопротивления, принятый Радой и подписанный президентом Зеленским летом 2021 года.

Сам Закон Верховная Рада приняла 16 июля 2021 года во втором чтении и в целом, 29 июля Закон подписал Владимир Зеленский.

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Закон регулирует развитие территориальной обороны в Украине, организацию национального сопротивления и соответствующую подготовку граждан.

В Законе определены правовые и организационные основы национального сопротивления, задачи и полномочия сил безопасности и сил обороны по национальному сопротивлению.

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Ранее сообщалось, чтопрезидент Владимир Зеленский назначил командующим Силами территориальной обороны ВСУ генерала Юрия Галушкина.

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