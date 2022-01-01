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В Украине вступил в силу Закон о теробороне
Сам Закон Верховная Рада приняла 16 июля 2021 года во втором чтении и в целом, 29 июля Закон подписал Владимир Зеленский.
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Закон регулирует развитие территориальной обороны в Украине, организацию национального сопротивления и соответствующую подготовку граждан.
В Законе определены правовые и организационные основы национального сопротивления, задачи и полномочия сил безопасности и сил обороны по национальному сопротивлению.
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Ранее сообщалось, чтопрезидент Владимир Зеленский назначил командующим Силами территориальной обороны ВСУ генерала Юрия Галушкина.
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