За день более 20 тысяч украинцев сделали прививки от COVID-19

Завершили вакцинацию уже 13 980 473 украинца.

В Украине в воскресенье, 9 января 2022 года, прививки от COVID-19 сделали 20 376 человек, сообщила в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения. Прививку второй дозой COVID-вакцины за минувшие сутки получили 12 350 украинцев.

Дополнительную дозу вакцины в воскресенье получили 123 человека, а бустерную дозу – 2 053 человека.

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Вакцинацию 9 января проводили 317 мобильных медицинских бригад, 1 838 пунктов вакцинации и 381 центр вакцинации населения.

Таким образом, всего с начала вакцинации, которая стартовала в Украине 24 февраля 2021 года, первую дозу вакцины уже получили 14 813 186 человек. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 13 980 473 человека.

Между тем, в Украине с начала пандемии и по состоянию на утро 10 января 2022 года было подтверждено 3 704 442 случая СOVID-19. Выздоровели 3 514 786 человек, а 97 325 – умерли от осложнений.

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Ранее стало известно, что в Украине первый человек, зараженный штаммом "Омикрон", уже выздоровел. В лаборатории подтвердили, что у него отрицательный ПЦР-тест.

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Иллюстративное фото / facebook.com/moz.ukr/