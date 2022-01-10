Украинцы используют неправильные защитные маски, - Минздрав

Профильному министерству не нравятся пластиковые маски

Пластиковые прозрачные "маски" не являются эффективным средством индивидуальной защиты против коронавируса. Об этом заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

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"Долгое время работники сферы обслуживания, кафе, ресторанов, гостиниц используют так называемые пластиковые прозрачные защитные маски. На самом деле ничего общего со средством индивидуальной защиты такие предметы не имеют", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пластиковые прозрачные "маски" не упоминается ни в одном из документов, регламентирующих противоэпидемические правила в Украине. В министерстве подчеркивают, что использовать следует только такие защитные медицинские маски и респираторы, которые полностью закрывают нос и рот.

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"Фактически, люди, которые используют такие пластиковые "маски", не имеют никакого эффективного средства индивидуальной защиты. Это связано с тем, что такие средства не плотно прилегают к лицу, а, соответственно, не защищают от инфицирования других и не защищают от заражения того, кто носит такие "маски", - отметили в министерстве.

Напомним, ранее Минздрав обновил схемы "смешивания" COVID-вакцин. Препараты можно комбинировать, используя для первой и второй доз разные вакцины.

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