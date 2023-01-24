В Украине зафиксировали первый случай заражения гриппом "Кракен"

Грипп зафиксировали в Сумской области у человека, который не был вакцинирован.

| Автор: Мальцева Ольга

В Украине зафиксировали первый случай заражения новой сублинией варианта SARS-CoV-2 "Omicron" XBB.1.5, или "Кракен". Случай был зафиксирован в Сумской области у человека, который не прошел курс вакцинации против коронавируса. Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения Украины.

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В Минздраве напомнили, что по данным Всемирной организации здравоохранения, XBB.1.5 не имеет специфических мутаций, которые бы могли делать его более опасным, чем другие субварианты. Однако, по сравнению с предыдущими субвариантами, XBB.1.5 наиболее эффективно уклоняется от иммунного ответа человека и способен вызвать серьезные заболевания у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

ВОЗ заявляет, что этот субвариант может способствовать увеличению уровней заболеваемости. Также он довольно быстро замещает стандартный вариант "Omicron", который циркулировал ранее (например, в США с 1 % на 47 неделе 2022 года до 8 % на 50 неделе).

В Минздраве напомнили, что грипп "Кракен" был обнаружен в 38 странах было зарегистрировано 5 288 случаев с 22 октября 2022 года по 11 января 2023 года. Большинство из этих случаев регистрировались в Соединенных Штатах Америки (82,2 %), Великобритании (8,1 %) и Дании (2,2 %).

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Напомним, в Минздраве сообщили, обнаружен ли в Украине новый штамм гриппа "Кракен". На начало января в Украине не выявлено нового штамма гриппа ХВВ.1.5.