В Одессе первый случай штамма "Омикрон"

В Одессе подтвердили первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон".

| Автор: Шароди Диана

Мужчина был на заработках за границей / Иллюстративное фото / depositephotos.com

"Омикрон" в Одессе подтвердили в областном лабораторном центре. Результаты показал ПЦР-тест, который был сделан в частной лаборатории.

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Об этом сообщается на аппаратном совещании городского совета Одессы.

О заболевшем известно то, что он является гражданином Украины, который периодически выезжает на заработки за границу. После возвращения с работы он вместе с семьей приехал на праздники в Одессу.

Однако положительный тест коронавируса немного испортил отдых.

На данный момент семья заболевшего украинца находится дома на самоизоляции. Пока что нет необходимости госпитализировать кого-то из членов семьи заболевшего. Сам носитель штамма Омикрон также чувствует себя удовлетворительно.

"Они хорошо себя чувствуют и не нуждаются в госпитализации. За состоянием здоровья больных следят врачи частной клиники",

— заявили в Одесском горсовете.

Напомним, в Черновцах пьяный мужчина ночью включал сирены системы оповещения. На мужчину, который ночью включал сирены системы оповещения, патрульные составили админматериалы.