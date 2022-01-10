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В Одессе первый случай штамма "Омикрон"
"Омикрон" в Одессе подтвердили в областном лабораторном центре. Результаты показал ПЦР-тест, который был сделан в частной лаборатории.
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Об этом сообщается на аппаратном совещании городского совета Одессы.
О заболевшем известно то, что он является гражданином Украины, который периодически выезжает на заработки за границу. После возвращения с работы он вместе с семьей приехал на праздники в Одессу.
Однако положительный тест коронавируса немного испортил отдых.
На данный момент семья заболевшего украинца находится дома на самоизоляции. Пока что нет необходимости госпитализировать кого-то из членов семьи заболевшего. Сам носитель штамма Омикрон также чувствует себя удовлетворительно.
"Они хорошо себя чувствуют и не нуждаются в госпитализации. За состоянием здоровья больных следят врачи частной клиники",
— заявили в Одесском горсовете.
Напомним, в Черновцах пьяный мужчина ночью включал сирены системы оповещения. На мужчину, который ночью включал сирены системы оповещения, патрульные составили админматериалы.