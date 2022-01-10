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В огне погибли 39 человек, утонули — 11: ГСЧС о происшествиях за неделю

В течение прошлой недели подразделениями ГСЧС Украины спасены 54 человека. 11 человек утонули. Еще 38 погибли в огне.
 |  Автор: Шароди Диана
В огне погибли 39 человек, утонули — 11: ГСЧС о происшествиях за неделю
В течение прошлой недели подразделениями ГСЧС Украины спасены 54 человека и ликвидировано 788 пожаров / dsns.gov.ua

На протяжении прошлой недели, в период с 3 января по 9 января в базе ГСЧС зарегистрировано 1040 чрезвычайных происшествий, на которые обеспечено реагирование подразделений ГСЧС с выездом на место их возникновения. 

Об этом сообщает пресс-служба спасательного управления. 

В ГСЧС отчитываются, что благодаря их работе за неделю были спасены 54 человека.

В частности, в сводке сообщается, что за неделю в Украине потушили 788 пожаров, на которых спасли 23 человека, 379 зданий и 60 ед. техники. 

Однако есть в этой сводке и неутешительные данные. В частности, на пожарах в первую неделю года погибли 39 человек, ориентировочный ущерб, по оперативным данным, составляет 6 млн. 42 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 38 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 385 взрывоопасных предметов.

На водных объектах погибли 11 человек в период с 3 по 9 января. 

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