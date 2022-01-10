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Вакцинированным подросткам тоже выдадут по "ковидной" тысяче

Президент распорядился расширить действие программы на несовершеннолетних граждан
 |  Автор: Юрий Кобзар
Вакцинированным подросткам тоже выдадут по "ковидной" тысяче
Иллюстративное фото / EPA

Несовершеннолетние украинцы, которые пройдут полный курс вакцинации от коронавируса, также смогут получить "ковидную" тысячу гривен. Разработать такой механизм правительству поручил президент Владимир Зеленский, сообщает президентская пресс-служба.

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Отмечается, что деньги для несовершеннолетних будут начислять в рамках уже действующей программы "єПідтримка". Ее действие расширят на граждан в возрасте от 12 до 18 лет, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19.

Каких-либо иных подробностей по этому вопросу не сообщается. Когда украинские подростки смогут получить от государства деньги на книги и кино, пока не известно.

Напомним, стало известно, куда украинцы тратят "ковидную тысячу". В Кабмине заявили, что начислили уже 6,4 миллиарда "ковидных" гривен.

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