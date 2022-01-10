Вакцинированным подросткам тоже выдадут по "ковидной" тысяче

Президент распорядился расширить действие программы на несовершеннолетних граждан

Несовершеннолетние украинцы, которые пройдут полный курс вакцинации от коронавируса, также смогут получить "ковидную" тысячу гривен. Разработать такой механизм правительству поручил президент Владимир Зеленский, сообщает президентская пресс-служба.

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Отмечается, что деньги для несовершеннолетних будут начислять в рамках уже действующей программы "єПідтримка". Ее действие расширят на граждан в возрасте от 12 до 18 лет, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19.

Каких-либо иных подробностей по этому вопросу не сообщается. Когда украинские подростки смогут получить от государства деньги на книги и кино, пока не известно.

Напомним, стало известно, куда украинцы тратят "ковидную тысячу". В Кабмине заявили, что начислили уже 6,4 миллиарда "ковидных" гривен.

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