Стало известно, куда украинцы тратят "ковидную тысячу"

В Кабмине заявили, что начислили уже 6,4 миллиарда "ковидных" гривен

Украинцы бросились покупать книги и билеты в кино / depositphotos.com

Большинство украинцев, получивших "ковидную тысячу", потратили ее на покупку книг. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

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Отмечается, что заявку на получение денег по программе "єПідтримка" подали уже более 6,7 млн украинцев. По этим заявкам начислено почти 6,4 миллиарда гривен, из которых украинцы успели потратить более миллиарда.

Как свидетельствуют правительственные данные, активнее всего украинцы тратят деньги на покупку книг и походы в кинотеатры. В целом структура расходов "ковидной тысячи" выглядит следующим образом:

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книжные магазины – 361 млн грн;

кинотеатры – 300 млн грн;

театры, концерты и развлекательные услуги – 138 млн грн;

железнодорожные и воздушные пассажирские перевозки – 134 млн грн;

спорт – 90 млн грн.

Напомним, Украина сократит срок действия COVID-сертификатов. Это сделают по примеру Европейского Союза, где ранее также решили сократить срок действия сертификатов о вакцинации.

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