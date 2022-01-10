Длилась 8 часов: в Женеве завершились переговоры США и России

В Женеве 10 января состоялась встреча представителей РФ и США.

| Автор: Шароди Диана

На встрече в Женеве обсуждали вопросы так называемых "гарантий безопасности", которые Кремль выдвинул Америке и НАТО. Переговоры продолжались почти 8 часов в закрытом формате.

Об этом сообщает CNN.

Около 17:30 по Киевскому времени американская и российская делегация завершили в Женеве первые переговоры.

"Переговоры между чиновниками США и России в Женеве завершились в 16:32 по местному времени, сообщил представитель Госдепартамента. Они продолжались примерно 7,5 часов, не считая перерыва на обед",

— сказано в сообщении.

Отметим, что российскую делегацию на переговорах возглавлял замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, а американскую - замгосударственного секретаря Венди Шерман. Рябков заявил, что Россия не пойдет на уступки в вопросах данных переговоров, а вот от США ожидают того, что они примут все условия Кремля без каких-либо компромиссов.

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