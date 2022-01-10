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Длилась 8 часов: в Женеве завершились переговоры США и России

В Женеве 10 января состоялась встреча представителей РФ и США.
 |  Автор: Шароди Диана
Длилась 8 часов: в Женеве завершились переговоры США и России
В Женеве завершились переговоры США и России / EPA / UPG

На встрече в Женеве обсуждали вопросы так называемых "гарантий безопасности", которые Кремль выдвинул Америке и НАТО. Переговоры продолжались почти 8 часов в закрытом формате. 

Об этом сообщает CNN. 

Около 17:30 по Киевскому времени американская и российская делегация завершили в Женеве первые переговоры. 

"Переговоры между чиновниками США и России в Женеве завершились в 16:32 по местному времени, сообщил представитель Госдепартамента. Они продолжались примерно 7,5 часов, не считая перерыва на обед",

— сказано в сообщении. 

Отметим, что российскую делегацию на переговорах возглавлял замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, а американскую - замгосударственного секретаря Венди Шерман. Рябков заявил, что Россия не пойдет на уступки в вопросах данных переговоров, а вот от США ожидают того, что они примут все условия Кремля без каких-либо компромиссов. 

Читайте также: В Женеве начались переговоры России и США по “гарантиям безопасности”

Напомним, киевлянка во время ссоры убила мужа кухонным ножом. Теперь ей, согласно УК Украины, грозит до 15 лет лишения свободы.

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