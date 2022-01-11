На Хмельнитчине ветерана АТО и его собаку насмерть засыпало навозом

Водитель грузовика с удобрением не справился с управлением, вследствие чего машина съехала в кювет и перевернулась.

Недалеко от города Каменец-Подольский в Хмельницкой области в результате ДТП перевернулся грузовик, перевозивший навоз. Удобрением засыпало мужчину и его собаку, они не выжили. Об этом говорится в сюжете ТСН в понедельник, 10 января.

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Как сообщается, 50-летний мужчина выгуливал собаку вдоль дороги. В этот момент водитель проезжающего по ней грузовика с навозом не справился с управлением, вследствие чего машина съехала в кювет и перевернулась.

Погибший успел отскочить в сторону, чтобы избежать наезда грузовика, однако и его, и животное накрыло тоннами навоза. Они оба задохнулись.

Тело погибшего откопали спасатели. Указано, что он ранее воевал на востоке Украины.

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Устанавливаются обстоятельства трагедии. 69-летнему водителю грузовика грозит до восьми лет лишения свободы.