Оккупанты на Донбассе приводят свои войска в боевую готовность

Также оккупанты проведут сборы с резервистами. Ведется розыск резервистов, уклоняющихся от сборов.

Оккупационное командование ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей с 10 января в так называемых 1-м и 2-м армейских корпусах начало мероприятия недели боевой и мобилизационной готовности, в рамках которых пройдут сборы с резервистами. Об этом в Facebook сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Кроме того, отрабатываются вопросы доукомплектования воинских частей оперативной группировки российских оккупационных войск мобилизационными ресурсами, проверяется работа развернутых пунктов приема личного состава и военной техники.

По данным украинской разведки, на временно оккупированной территории Донбасса боевики усиленно разыскивают лиц, которые считаются как приписной личный состав районных военных комиссариатов и уклоняются от прохождения сборов.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину станет бедствием для Европы - Резников

Между тем, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе остается сложной, боевики не прекращают обстрелы.

Ранее стало известно, что 10 января 2022 года в районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевого задания на заминированном участке местности в результате взрыва погибли два украинских военнослужащих.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.