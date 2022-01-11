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В Хмельницком в аквапарке произошло массовое отравление детей
В Хмельницком 16 детей отравились в аквапарке и обратились за медицинской помощью в больницу по месту проживания. Следователи по данному факту открыли уголовное производство, сообщил Отдел коммуникации полиции Хмельницкой области.
Установлено, что все дети, обратившиеся за медицинской помощью, 5 января посещали аквапарк в Хмельницком. Всем детям в больницах оказали помощь, после чего их отпустили домой. В полицию сообщили о массовом отравлении детей вечером 10 января.
Следователи полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Максимальное наказание по этой статье - ограничение свободы на срок до 3 лет. Сейчас выясняются все обстоятельства этого происшествия.
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Напомним, ранее стало известно, что в Хмельницком учебно-воспитательном объединении №1 отравились 92 ученика младших классов. Эпидемиологическое расследование показало, что носителями бактерии золотистого стафилококка были 4 сотрудника школьной столовой. От них бактерии попали в блюда, в результате чего заболели дети.
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