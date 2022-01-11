В Украине хотят вакцинировать детей от 5 лет

В Украине могут ввести вакцинацию для детей в возрасте от пяти лет.

| Автор: Шароди Диана

В Украине могут ввести COVID-вакцинацию детей от 5 лет / Иллюстративное фото / depositephotos.com

В Украине могут начать вакцинацию от коронавируса среди детей от 5 лет. Данный вопрос рассмотрят весной 2022 года.

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Об этом известно со слова главного санврача Украины Игоря Кузине в интервью изданию ВВС.

"Опыт других стран, где уже проводят такие прививки, показывает, что это безопасно. Что благодаря прививкам от COVID предупреждают преждевременную смертность, особенно на фоне тяжелых соматических заболеваний. Предупреждают вспышки в организованных коллективах",

— заявил Кузин.

Игорь Кузин рассказал, что Европейская техническая группа экспертов пока что не предоставляла рекомендаций согласно введению прививки для детей. Это значит, что на уровне Европы данный вопрос еще не рассматривали. В Украине рассмотрят этот вопрос с апреля.

Кроме того, ранее глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий заявлял, что прививки от коронавируса детям старше 5 лет начнут делать с 2022 года.

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Напомним, в Украине в понедельник, 10 января 2022 года, прививки от COVID-19 сделали 96 385 человек, сообщила в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения. На данный момент уже 14 039 548 украинцев полностью вакцинировались от коронавируса.