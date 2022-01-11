Более 14 млн украинцев уже полностью вакцинировались от COVID-19

Вакцинацию проводили 824 мобильные медицинские бригады, 3 282 пункта вакцинации и 439 центров вакцинации населения.

В Украине в понедельник, 10 января 2022 года, прививки от COVID-19 сделали 96 385 человек, сообщила в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения. На данный момент уже 14 039 548 украинцев полностью вакцинировались от коронавируса.

Прививку второй дозой COVID-вакцины за минувшие сутки получили 59 075 украинцев. Дополнительную дозу вакцины получили 445 человек, а бустерную дозу – 7 623 человека.

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Вакцинацию 10 января проводили 824 мобильные медицинские бригады, 3 282 пункта вакцинации и 439 центров вакцинации населения.

Таким образом, всего с начала вакцинации, которая стартовала в Украине 24 февраля 2021 года, первую дозу вакцины уже получили 14 842 428 человек. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 039 548 человек.

Между тем, в Украине с начала пандемии и по состоянию на утро 11 января 2022 года был подтвержден 3 709 871 случай СOVID-19. Выздоровели 3 522 547 человек, а 97 544 – умерли от осложнений.

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Напомним, ранее ученые сообщили, что инкубационный период при инфицировании новым штаммом коронавируса "Омикрон" составляет три дня, в то время как при инфицировании штаммом "Ухань" – пять дней, а "Дельта" – четыре дня.

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Иллюстративное фото / facebook.com/moz.ukr/