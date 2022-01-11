Экс-сотруднику СБУ дали 10 лет тюрьмы за переход к боевикам

Бывший работник спецслужбы решил, что помогать террористам лучше, чем защищать свою страну

В Черновцах местный районный суд заочно приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, который перешел на сторону оккупантов на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"Приговор касается уроженца Донецка, который в июле 2014 года добровольно присоединился к незаконному вооруженному формированию "Макеевский городской отдел Министерства государственной безопасности ДНР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осужденный был сотрудником СБУ, имеет специальное образование, профессиональные навыки, соответствующую физическую, военную и оперативную подготовку.

По данным правоохранителей, перейдя на сторону оккупантов, злоумышленник занялся подрывной деятельностью против ВСУ, СБУ и других структур, задействованных в АТО и операции Объединенных сил на территории Донецкой области.

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Кроме того перебежчик активно занимался поиском новых участников группировки "МГБ ДНР", вербовал гражданское население для сбора информации об участниках АТО и ООС. Отдельным направлением работы злоумышленника было преследование местных жителей за содействие украинским правоохранителям.

Экс-сотрудника СБУ заочно признали виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что сейчас осужденный скрывается от правосудия на оккупированной территории, его объявили в розыск.

Напомним, СБУ поймала иностранного диверсанта, который готовил теракты в Одессе. Мужчина уже совершил несколько диверсий и планировал новые.

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